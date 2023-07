Controlli durante la movida, fermato con la droga in tasca

Un giovane fermato a Vimercate con la droga in tasca, l'altro a Busnago con due coltelli da cucina in auto.

Presente anche il Gruppo cinofilo dei Carabinieri

Nel corso dello weekend, i Carabinieri del Comando Compagnia di Vimercate hanno condotto una serie di controlli mirati a contrastare la cosiddetta "malamovida" nelle zone di aggregazione giovanile. L'operazione è stata eseguita nelle serate di venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio 2023, fino a tarda notte, e ha coinvolto un totale di 24 uomini e donne in uniforme, tra cui il nucleo cinofili di Orio al Serio e il personale della Polizia locale di Vimercate.

Questa iniziativa fa parte del piano di coordinamento della Prefettura ed è stata disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Monza Brianza.

Gli interventi a Vimercate e a Busnago

L'attenzione dei militari si è concentrata presso i locali e le aree parco in piazzetta Marconi e nel centro commerciale "Globo", a Busnago, durante la serata di venerdì; in largo Europa e piazza Marconi, a Vimercate, durante la serata di sabato. Lo scopo dei controlli era verificare il rispetto degli orari di esercizio, il volume della musica e la vendita di alcolici ai minori. Contestualmente, sono stati effettuati vari posti di controllo nelle vie circostanti le zone della movida.

I controlli a Vimercate

Durante la serata di sabato, a Vimercate, una situazione ha attirato particolare attenzione. Il cane dell'unità cinofila "Grom" ha passeggiato tra i frequentatori dei locali. Mentre fiutava attorno ai tavoli e alle aiuole, il cane si è avvicinato a un ragazzo. Dopo aver fiutato nelle sue tasche, "Grom" ha segnalato la presenza di sostanze stupefacenti.

Fermato un giovane con cocaina e hashish

Il ragazzo, visibilmente agitato, non ha potuto fare altro che ammettere di possedere della droga. Durante la perquisizione personale, sono state trovate due dosi di cocaina per circa 2 grammi e alcuni pezzi di hashish per circa 7 grammi. Inoltre, sono state rinvenute anche attrezzature per il confezionamento dello stupefacente e una somma di 90 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio. Il ragazzo, un 23enne residente a Vimercate, è stato denunciato in stato di libertà alle autorità competenti.

I controlli a Busnago: denunciato un 51enne che aveva 2 coltelli

Nell’area parcheggio del centro commerciale di Busnago è stato controllato un veicolo con a bordo una persona che, a seguito di una perquisizione, è stata trovata in possesso di due coltelli da cucina con lame da 20 centimetri. Il 51enne, di Cornate d’Adda, è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

I numeri dei controlli

Nel complesso sono stati controllati circa 88 persone e 43 veicoli, nonché 4 esercizi commerciali in cui non sono emerse irregolarità.