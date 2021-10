Limbiate

Controlli Parco Groane, un denunciato dalla Polizia Locale. Un automobilista pizzicato alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti

Prosegue l'attività congiunta di Polizia Locale per pattugliare il parco delle Groane. Questa mattina, mercoledì 13 ottobre, un automobilista residente in provincia di Monza e Brianza è stato denunciato a piede libero per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Gli agenti lo hanno fermato ad un posto di controllo e procedendo agli accertamenti hanno riscontrato la violazione all'articolo 187 del Codice della Strada. Oltre alla denuncia, al conducente è stata anche ritirata la patente. I controlli per il ripristino della sicurezza di tutta l'area del parco continuano anche nelle prossime settimane

Attività promossa e finanziata dalla Regione

L'attività, promossa e finanziata da Regione Lombardia, è finalizzata al controllo del territorio e al contrasto dello spaccio nel Parco Groane. Un’attività congiunta avviata in estate che coinvolge gli agenti di sei comandi di Polizia Locale (Limbiate, che è l’ente capofila, Senago, Cesate, Solaro, Ceriano Laghetto e Bovisio Masciago).