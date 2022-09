Raffica di controlli dei Carabinieri nelle stazioni di Seregno, Seveso e Lentate-Camnago. Controllate 104 persone, la metà delle quali minorenni e un quinto con precedenti.

Raffica di controlli nelle stazioni ferroviarie

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 21 settembre, i Carabinieri hanno effettuato una serie di controlli nelle stazioni di Seregno, Seveso e Lentate-Camnago, in particolare sui giovani che utilizzano i treni sulle tratte brianzole o sostano negli scali ferroviari. Durante l'attività di prevenzione sono state controllate 104 persone, di cui circa la metà minorenni e circa un quinto con precedenti. In generale non sono emerse irregolarità e criticità di rilievo.

Nei giorni scorsi gli arresti per rapina

Di recente i militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni minorenni autori di rapina sui treni e nelle stazioni della Brianza. I pattugliamenti nelle stazioni rientrano nei più generali “servizi ad alto impatto” che i sottufficiali dell’Arma comandanti di stazione conducono d’iniziativa nei territori di rispettiva competenza, in un’ottica comune di prevenzione e sicurezza generale e nel più ampio disegno sinergico di sicurezza che coinvolge tutti i reparti della Compagnia di Seregno.