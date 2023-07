Cinque persone denunciate di cui quattro deferite per possesso di stupefacenti e una per ubriachezza molesta. E' il risultato del servizio di controllo straordinario che ha visto impegnati sul territorio comunale di Seregno uomini e donne della Polizia Provinciale, della Polizia locale e delle unità cinofile della Polizia locale di Milano e che si è svolto a partire dal tardo pomeriggio di giovedì 20 luglio.

Controlli straordinari contro la mala movida a Seregno: cinque denunce

Circa 20 gli agenti in campo, alcuni in uniforme ed altri in abiti civili, che hanno pattugliato prima l’area fra corso Matteotti, piazza Risorgimento e il parco del Meredo, poi la stazione ferroviaria cittadina e infine Corso del Popolo, nel cuore della movida seregnese.

Durante i controlli sono stati identificati diversi soggetti dediti al bivacco ed al consumo di droghe: grazie al fiuto dei cani Rex e Bobo dell’unità cinofila, sono stati rinvenuti in totale circa 30 grammi di sostanze stupefacenti e sono state denunciate 4 persone per possesso di stupefacenti e un cittadino per ubriachezza molesta.

Segnalata una rissa

Verso mezzanotte, a servizio terminato, gli equipaggi in campo hanno lasciato l’area del centro cittadino, per poi recarsi poco dopo nei pressi di piazza Concordia a seguito di un’allerta per una rissa scoppiata proprio nel centro città e immediatamente sedata.

All’arrivo delle volanti, i partecipanti alla rissa si sono subito dileguati, ma dopo qualche minuto alcuni ragazzi hanno segnalato la presenza di un soggetto intento a spaccare bottiglie di vetro e minacciare i passanti.

L’uomo, in evidente stato di alterazione, è stato raggiunto e messo in sicurezza dagli uomini della Polizia Provinciale, che prontamente hanno allertato i sanitari del 118. La persona, che è risultata essere la stessa che qualche ora prima era stata allontanata e sanzionata per ubriachezza manifesta, all’arrivo dell’ambulanza è stata accompagnata d’urgenza in ospedale.