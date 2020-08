Controlli straordinari dei Carabinieri a Seregno e Lentate nel pomeriggio e alla sera di mercoledì 19 agosto: 25 veicoli controllati, 42 persone identificate e un egiziano del ’97 deferito perché alla guida con patente falsa.

Controlli straordinari dei Carabinieri

Il servizio coordinato, che ha coinvolto 15 militari e sei autovetture dell’Arma, rientrava nell’ambito della rinnovata azione di prevenzione e controllo del territorio del nuovo comandante interregionale “Pastrengo”, Gen. C.A. Claudio Vincelli, che si è insediato nel mese di giugno.

Posti di blocco a Seregno e Lentate

I militari hanno fermato 25 veicoli e identificato 42 persone, con posti di blocco in via Milano a Seregno dalle 16.30 alle 18.30 e sulla Nazionale dei Giovi a Lentate sul Seveso, in corrispondenza del Road House di Copreno, in direzione Como.

Deferito un egiziano alla guida con patente falsa

A seguito dei controlli a Seregno è stato deferito un egiziato del ’97, da anni in Italia con regolare permesso di soggiorno, perché alla guida della sua vettura con patente falsa. A suo carico anche una sanzione amministrativa di oltre 5.100 euro perché di fatto non aveva mai conseguito la patente.

