Un totale di nove persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti e segnalate alla Prefettura di Monza e Brianza come assuntori. Questo è il bilancio dei controlli straordinari effettuati la scorsa settimana dai Carabinieri delle Stazioni di Carate Brianza e Verano Brianza, con il supporto dei militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno.

Controlli straordinari dei Carabinieri, nove persone segnalate per possesso di stupefacenti

L’operazione si è concentrata prevalentemente nei centri cittadini e nelle aree più sensibili dei comuni di Albiate e Carate Brianza, con l’obiettivo di prevenire furti o rapine, l’uso di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcol, specialmente tra i più giovani.

Il controllo dei militari ha permesso di monitorare i flussi di transito e i principali luoghi di aggregazione dei due paesi, controllando un totale di 22 veicoli, all’identificazione di 32 persone e a 7 verbali per violazioni al Codice della Strada. Nel corso del servizio, nove persone di età compresa tra i 17 e i 39 anni sono state inoltre segnalate alla Prefettura di Monza e della Brianza quali assuntori, in quanto trovate in possesso di modiche quantità di eroina, marijuana e hashish. Per due di questi, trovati alla guida al momento del controllo, è scattato il ritiro della patente.

La sanzione per ubriachezza molesta

Durante le operazioni ad Albiate, i Carabinieri sono inoltre intervenuti per prestare soccorso a un 35enne ubriaco trovato riverso a terra. L’uomo è stato successivamente sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta e atti contrari alla pubblica decenza.