Le aree principalmente interessate dai controlli sono state quelle delle stazioni ferroviarie di Ceriano Laghetto e Cesano Maderno e tre esercizi commerciali

Un totale di ben 152 persone identificate, oltre che 74 veicoli identificati. É questo il bilancio del servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio nei Comuni di Cesano Maderno e Ceriano Laghetto, tenutosi nella serata di mercoledì 22 luglio 2026 dalla Polizia di Stato.

Controlli straordinari della Polizia di Stato: identificate 152 persone e controllati 74 veicoli

Il servizio che aveva come obiettivi quelli di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, della criminalità diffusa e dei fenomeni di degrado urbano, ha visto impegnati equipaggi della Questura di Monza e della Brianza, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Locale di Cesano Maderno, operando attrverso posti di controllo, servizi di identificazione nelle stazioni ferroviarie e verifiche amministrative presso esercizi pubblici.

Le aree interessate dai controlli

Le aree principalmente interessate dai controlli sono state quelle ritenute maggiormente sensibili: in particolare le stazioni ferroviarie di Ceriano Laghetto e Cesano Maderno, oltre che delle verifiche amministrative in tre esercizi commerciali.

Complessivamente sono state identificate 152 persone, di cui 126 cittadini italiani e 26 cittadini extracomunitari. Dagli accertamenti è emerso che 26 soggetti, di cui 21 italiani e 5 cittadini extracomunitari, risultati gravati da precedenti di polizia. Sono state inoltre controllate 74 autovetture, effettuati 4 posti di controllo e sottoposti a verifica amministrativa 3 esercizi commerciali.

Nel corso del servizio, la Polizia Locale di Cesano Maderno ha inoltre contestato due violazioni al Codice della Strada: una per velocità non commisurata alle condizioni della circolazione, ai sensi dell’articolo 141 Cds, e una per circolazione con veicolo non sottoposto alla prescritta revisione periodica, ai sensi dell’articolo 80 Cds.