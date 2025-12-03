Attività congiunta di Polizia di Stato, Polizia Ferroviaria e Polizia Locale coordinata dalla Questura nei comuni di Limbiate, Bovisio Masciago, Cesano Maderno e Varedo

Controlli straordinari interforze, cento persone identificate. Attività congiunta di Polizia di Stato, Polizia Ferroviaria e Polizia Locale coordinata dalla Questura nei comuni di Limbiate, Bovisio Masciago, Cesano Maderno e Varedo

Operazione di interforze

L’operazione, decisa in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha visto impegnati quattro equipaggi della Polizia di Stato, con il supporto della Polizia Ferroviaria di Milano Bovisa e delle Polizie Locali di Limbiate e Bovisio Masciago. L’attività è stata mirata a contrastare microcriminalità e spaccio di sostanze stupefacenti.

Controlli in un pubblico esercizio a Limbiate

Nel corso dei controlli sono state identificate 73 persone, di cui 30 cittadini stranieri, ed è stato effettuato un intervento mirato su un esercizio pubblico di Limbiate già segnalato per la frequentazione da parte di soggetti noti alle forze dell’ordine.

Allontanato un irregolare

Sono state inoltre contestate due violazioni al Codice della Strada: una per guida in stato di ebbrezza (1,49 g/l) e una per irregolarità documentali. Tra le persone identificate, un cittadino di origine tunisina è stato allontanato dal territorio italiano con ordine del Questore, per irregolare presenza sul territorio nazionale.

Controlli nelle stazioni

Controlli specifici sono stati svolti anche nelle stazioni ferroviarie di Cesano, Bovisio e Varedo, con 36 viaggiatori controllati (di cui 10 già noti alle autorità) e 7 minori identificati.

L’intervento dell’Assessore alla Sicurezza, Cinzia Galli

“La sicurezza dei cittadini è e resta una priorità assoluta. Ringrazio la Questura, la Polizia di Stato, la Polizia Ferroviaria e la nostra Polizia Locale per il grande lavoro svolto. Questi controlli dimostrano che la collaborazione tra istituzioni funziona e porta risultati concreti. Continueremo su questa strada con determinazione, rafforzando il presidio del territorio, contrastando ogni forma di illegalità e tutelando la vivibilità dei quartieri. Limbiate merita sicurezza, ordine e rispetto delle regole, ogni giorno e in ogni angolo della città”

Verso nuovi interventi coordinati

La Questura ha già annunciato che nei prossimi giorni verranno programmati ulteriori controlli interforze. Il Comune di Limbiate rinnova il proprio impegno per garantire continuità a queste azioni, in coerenza con gli obiettivi della programmazione 2025 e del lavoro in corso sul potenziamento del presidio locale.