Nella mattinata di giovedì 23 gennaio 2025 i Carabinieri della Compagnia di Seregno, con il supporto dei Comandi dell’Arma di Monza e Desio e l’ausilio delle unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Casatenovo, nonché di personale della Polizia Locale, hanno condotto un’operazione straordinaria di controllo in diverse unità abitative presso il quartiere “Crocione” a Seregno e in una nota area industriale dismessa situata tra via Cavour, via San Rocco, via D’Azeglio e corso Matteotti.

Controlli straordinari nel quartiere "Crocione" a Seregno

L’attività, finalizzata a garantire maggiore sicurezza urbana e a contrastare fenomeni di illegalità e degrado, si è sviluppata con l’impiego di 30 militari ed il coinvolgimento di unità cinofile specializzate nella ricerca di stupefacenti ed armi. Durante i controlli sono state identificate 37 persone, con un bilancio di quattro denunce, due segnalazioni amministrative ed il sequestro di alcuni veicoli.

Controlli nell'area industriale abbandonata

Nel corso dell’operazione, nell’area industriale abbandonata, un 46enne cittadino algerino, un 43enne etiope, un 43enne ed un 30enne di nazionalità marocchina, tutti irregolari e di fatto senza fissa dimora, sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per invasione di terreni ed edifici, nonché, gli ultimi tre, sono stati deferiti anche per inosservanza del provvedimento di espulsione emesso dal Questore. Un 52enne originario del Marocco ed un 37enne di nazionalità ucraina, sono stati, invece, sanzionati sotto il profilo amministrativo per ubriachezza molesta.

Nel corso dei controlli eseguiti sui veicoli presenti all’interno di un parcheggio pertinente al complesso residenziale “Crocione”, sono stati rinvenuti tre autoveicoli ed un motociclo privi di copertura assicurativa e pertanto sottoposti a sequestro.

La stessa attività era stata eseguita anche a giugno

Analoga attività era stata eseguita nel mese di giugno dello scorso anno dai militari della Compagnia di Seregno, durante un intervento nello stesso quartiere, nel corso di cui erano state rinvenute e sequestrate venticinque autovetture prive di copertura assicurativa.

(foto copertina: repertorio)