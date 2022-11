Controlli straordinari nelle stazioni ferroviarie brianzole. Interviene anche l’elicottero dell’Arma

Servizio di controllo straordinario ieri sera, lunedì 28 novembre, nei comuni di Seregno, Seveso e Meda. L’attività dei Carabinieri della compagnia di Seregno si è concentrata sugli scali ferroviari dei territori in questione.

L’elicottero dell’Arma a supporto dei controlli nelle stazioni ferroviarie

Il servizio ha visto l’impiego nel complesso di 25 militari con il supporto di “Fiamma”, l’elicottero dell’Arma. Al termine dello stesso sono state identificate 145 persone e 59 veicoli. Un quarto dei fermati aveva alle spalle precedenti penali per vari reati commessi.

Un 23enne denunciato

Durante i controlli alla stazione ferroviaria di Seveso, un 23enne, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato e accompagnato in caserma per accertamenti. Il giovane è stato infine denunciato per la violazione del testo unico delle leggi sull’immigrazione e, in particolare, per esser entrato irregolarmente sul territorio nazionale e avervi soggiornato.

Un giovane di Pioltello trovato con la droga

Alla stazione ferroviaria di seregno, un altro giovane 20enne, residente a Pioltello, è stato fermato e trovato in possesso di una dose di hashish e per questo segnalato all’autorità amministrativa competente.