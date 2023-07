Controlli sulla malamovida: un segnalato e una patente ritirata

I Carabinieri della compagnia di Vimercate hanno effettuato una serie di controlli contro la “malamovida” sabato sera nei luoghi di aggregazione giovanile: un segnalato ed un patente ritirata.

I controlli sulla malamovida

Nel corso della serata di sabato, i carabinieri della compagnia di Vimercate, Desio e Monza, unitamente al cane “Mitch” del nucleo cinofili di Casatenovo (LC), un totale di 12 uomini e donne in uniforme, hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio volto alla prevenzione ed al contrasto delle condotte inurbane della "malamovida", nell'ambito nel piano di coordinamento della Prefettura e disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Monza Brianza.

Gli uomini dell’Arma hanno spostato la loro attenzione nei locali del centro storico di Vimercate verificando il rispetto degli orari di esercizio, volume musica, vendita di alcolici ai minori e controllo avventori, senza riscontrare irregolarità. Inoltre venivano eseguiti vari posti di controllo nelle vie adiacenti ai luoghi della movida, nel cosiddetto quadrilatero dell’area dell’ex bassetti, piazza Linificio, largo Europa, via Milano, via Risorgimento.

In totale venivano controllati circa 70 persone, 20 veicoli e 3 esercizi commerciali, rivenendo, grazia al fiuto di Mitch un pezzo di 4 grammi di hashish nella tasca dei pantaloni di un ragazzo 23enne che veniva segnalato alla Prefettura quale assuntore e due dosi sempre della medesima sostanza all’interno di una fioriera di un locale in piazza unità d’Italia.

Mentre ad un 27enne veniva ritirata la patente di guida che sarà sospesa da 6 a 12 mesi ed elevata una multa (1.086 euro), poiché fermato e controllato alla guida con un tasso alcolemico (0,65 circa gr/l) superiore al consentito.