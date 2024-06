Controllo del territorio e posti di blocco, maxi pattugliamento serale della Polizia locale di Arcore

Un maxi pattugliamento serale per rendere Arcore più sicura. Ben tre pattuglie impegnate con due veicoli e l'ufficio mobile della Polizia locale: bastano i numeri per dare l'idea del massiccio intervento dal punto di vista del controllo del territorio arcorese messo in atto ieri sera, venerdì 7 giugno 2024, da parte degli agenti della Polizia locale guidati dal comandante Gabriele Garberoglio.

Stretta sinergia tra assessorato alla Sicurezza e Polizia locale

Si tratta di una iniziativa nata in sinergia tra il comando di via Corridoni (ha preso parte al pattugliamento serale anche lo stesso comandante Garberoglio) e l'assessore alla Sicurezza Luca Travascio.

Tanti i luoghi controllati, a partire dalle zone più periferiche della città come, per esemprio, via Matteotti a Cascina del Bruno. Un controllo a tappeto che è iniziato davanti alla stazione ferroviaria verso le 20 ed è terminato a notte fonda. Non poteva mancare anche un occhio al degrado urbano riguardante il vicino deposito delle biciclette.

Lì sono state rinvenute alcune carcasse di biciclette (alcune senza ruote, altre senza manubrio o sellino). Sempre nel deposito sono stati trovati materassi abandonati che, forse, vengono utilizzati durante la notte dai senzatetto.

Vigili del Fuoco in via Manzoni

Agenti della Polizia locale impegnati anche in via Manzoni dove sempre ieri sera, verso le 22, i Vigili del fuoco sono intervenuti con due autobotti e l'autoscala sul tetto di un condominio a causa di un incendio che ha riguardato una canna fumaria. Fortunatamente il pronto intervento dei pompieri ha evitato il peggio e il tutto si è risolto senza particolari problemi e, soprattutto, senza feriti.

La soddisfazione del comandante Garberoglio