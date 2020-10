Un quarantasettenne di Trezzo sull’Adda si è reso protagonista di un ricatto a luci rosse. Insieme a tre complici deve rispondere delle accuse di estorsione aggravata, diffamazione e stalking.

Convince la compagna a fare sesso con due uomini e poi la ricatta

Ha estorto denaro alla sua ex tramite un ricatto a luci rosse. Ora un quarantasettenne di Trezzo è imputato e deve andare a processo insieme ad altri complici. Il gruppo deve infatti rispondere dei reati di stalking, diffamazione ed estorsione aggravata ai danni di una quarantasettenne. I fatti risalgono alla primavera del 2018 e sono stati compiuti in diversi Comuni del territorio Vimercatese e dell’Adda-Martesana. La donna, che allora viveva in un residence di Usmate, aveva conosciuto il trezzese e aveva iniziato a frequentarlo, ma in poco tempo quel legame si è tramutato in un vero e proprio incubo. Ha infatti convinto la compagna a fare sesso con due uomini e poi l’ha ricattata e non solo.

