Coppia di anziani sventa la truffa e mette in fuga il finto tecnico dell'acqua

Finto tecnico dell’acqua in azione a Cimnago, frazione di Lentate sul Seveso. Ha cercato di irretire una coppia di anziani spruzzando anche una sostanza maleodorante e urticante, ma i coniugi hanno sentito «odore di truffa» e l’hanno messo in fuga. E’ successo in vicolo Giuliani.

Truffa sventata a Cimnago

«Un individuo, che indossava il cappello e la mascherina, dalla quale spuntavano baffi o barba, si è presentato a casa dei miei suoceri dicendo di essere un tecnico dell’acqua e chiedendo se c’era un rubinetto in cortile - spiega Debora L., anche lei residente nella frazione - Deve aver spruzzato subito qualcosa per avvalorare la sua tesi: l’acqua era inquinata ed era necessario un intervento».

"Ha gettato nell'acqua una sostanza maleodorante e urticante"

E’ riuscito a mettere piede in casa, «fortunatamente rimanendo solo all’ingresso - prosegue - Ha chiesto un bicchiere con acqua del rubinetto, dove ha gettato di nuovo una sostanza maleodorante e urticante, per convincere i miei suoceri». A quel punto i cimnaghesi hanno intuito che qualcosa non andava: «Ma non è che lei ci sta imbrogliando?».

Finto tecnico messo in fuga da due anziani

E il truffatore, al telefonino presumibilmente con un complice, avrebbe detto: «Me ne vado, questi rimangono lucidi», per poi dileguarsi. Solo un po’ di mal di testa e di bruciore alla gola per i due anziani, che non si sono fatti raggirare. L’episodio è stato segnalato ai Carabinieri.