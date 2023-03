Un uomo per arraffare le borse dentro al cimitero; una donna per sfilare orologi e catenine nel piazza. Una coppia di moderni Bonnie e Clyde, insomma, che da qualche mese sta rendendo impossibile la vita agli anziani che si recano al camposanto di Caponago. A tal punto che molti di essi non se la sentono nemmeno più di andare a fare visita ai propri cari defunti per paura di finire vittime dei due malviventi.

Coppia di ladri scatenata al cimitero

Il primo episodio era stato segnalato alcuni mesi fa: un pensionato si era visto derubare della catenina da parte di una donna che, con il volto travisato dalla mascherina, aveva finto di abbracciarlo in lacrime proprio nel parcheggio del cimitero. Eppure sembra che il suo non sia stato un caso isolato.

"Purtroppo è successo anche a mia nonna - racconta una caponaghese che ha voluto rendere nota questa incresciosa situazione - Stava andando a recuperare dell’acqua da mettere nei fiori; una volta arrivata alla fontanella ha appoggiato a terra la borsa. E’ stato a quel punto che un uomo gliel’ha sottratta".

"Gli anziani hanno paura"

La segnalazione della donna vuole raggiungere due obiettivi: da una parte sensibilizzare l’opinione pubblica e invitare gli anziani a tenere alta la guardia; dall’altra, sollecitare le istituzioni a prendere i dovuti provvedimenti.

"Ci sono anziani che non vanno più nemmeno al cimitero per paura di essere derubati. Il mio vuole essere anche un appello agli agenti in servizio sul nostro territorio affinché possa effettuare dei sopralluoghi, specialmente la mattina presto, al fine di garantire maggior sicurezza".

LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA DA MARTEDI' 28 MARZO 2023