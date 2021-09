Coppia ruba cinquanta brioches: presa e denunciata

Se non ci fosse di mezzo un furto, strapperebbe quasi un sorriso quanto accaduto martedì all’interno del parco «Don Gnocchi» di via della Valletta, a Veduggio con Colzano.

Bivaccavano dopo la notte brava

Di prima mattina, una coppia di fidanzati - veduggese classe 1997 lei; 27 anni, casa a Nibionno lui - avevano pensato bene di utilizzare lo spazio verde intorno alle Baite come giaciglio per la notte. O per lo meno per le poche ore che erano rimaste per il sonno dopo una notte brava. La loro presenza, però, non è passata inosservata, tanto che ne è giunta segnalazione al comando della Polizia locale di Renate e alla stazione dei Carabinieri di Besana in Brianza: militari prima, agenti poi, sono quindi arrivati sul posto. I vigili hanno subito notato ai piedi dei giovani addormentati due cartoni pieni di brioches: una cinquantina in tutto, alcune delle quali già «fatte fuori» dalla coppia. Coppia che aveva rubato il goloso bottino qualche ora prima, intorno alle 3,30, dal bar pasticceria di via Monte Grappa, accanto al supermercato MD, come provato dalle immagini immortalate dal sistema di videosorveglianza attivo nella zona.

Avevano rubato 50 brioches

Alla vista delle divise, il ragazzo - già noto alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti - se l’è data a gambe levate: raggiunto dagli agenti della Polizia locale, dopo un maldestro tentativo di sfuggire nuovamente, è stato portato al comando di via Tripoli insieme alla sua compagna. Per entrambi è scattata la denuncia per furto alla quale, solo per il 27enne, se ne è aggiunta una seconda per resistenza a pubblico ufficiale.