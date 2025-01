Profondo cordoglio al Villaggio Snia di Cesano Maderno per l'improvvisa morte di un bambino di dieci anni.

Cordoglio a Cesano per l'improvvisa scomparsa di un bambino di 10 anni

Mohamed viveva nel quartiere del Biule' con i genitori e le tre sorelle più piccole. Era a casa, domenica mattina, quando ha iniziato a sentirsi male. Inutili i soccorsi. Il papà e uno zio lo hanno subito accompagnato in auto al vicino ospedale Pio XI di Desio ma il piccolo cesanese, originario dell'Egitto, è morto al suo arrivo in Pronto soccorso.

Mohamed frequentava l'ultimo anno alla scuola primaria del Villaggio Snia e nello stesso quartiere aveva frequentato la scuola dell'infanzia.

Le famiglie dei compagni di classe hanno avviato una raccolta fondi (che continuerà nei prossimi giorni) per aiutare la famiglia del bambino a coprire le spese per il rimpatrio della salma in Egitto.

Questa mattina erano in tanti, nella camera mortuaria dell'ospedale di Desio, per un momento di preghiera condiviso, cristiani e musulmani insieme.