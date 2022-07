Cordoglio a Seregno per la morte del pittore Giovambattista Pastorelli, uno dei principali referenti a livello internazionale della corrente del decostruzionismo. Aveva 69 anni.

Cordoglio a Seregno per la morte del pittore Giovambattista Pastorelli

Nato a Sant’Agata di Esaro, in Calabria, come tanti suoi compaesani Giovambattista Pastorelli aveva scelto Seregno per trascorrere gran parte della sua vita. “Era certamente una delle eccellenze tra gli artisti della nostra città” commenta il sindaco Alberto Rossi, che lancia la proposta di ricordare “con una mostra retrospettiva” un maestro “di talento e tecnica straordinari, e al contempo una persona semplice, che raramente cercava le luci della ribalta”.

“Tutti gli abitanti di Seregno erano la sua famiglia”

Profondo il legame con la Seregno dove aveva messo radici: “Tutti gli abitanti di Seregno erano la sua famiglia” ha detto l’amico critico d’arte Carmelo Strano questa mattina, al cimitero principale di Seregno, dove parenti e amici si sono riuniti per l’ultimo saluto. "L’arte di mio nonno è come una chiave in grado di aprire la mente, c’era un’anima a muovere il pennello e un cuore a rendere viva la tela” il bellissimo messaggio del nipote Gabriel. Presente alla cerimonia, officiata da don Leonardo Fumagalli, anche l’assessore alla Cultura, Federica Perelli, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.