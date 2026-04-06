Cordoglio a Verano: si è spento l’ex sindaco Massimiliano Chiolo

Si è spento nel giorno di Pasqua, Massimiliano Chiolo, 77 anni, che è stato sindaco a Verano dal 2016 al 2021, ma prima ancora vice sindaco, nella giunta di Renato Casati. Attualmente era consigliere comunale della lista civica ViviVerano, a fianco del sindaco Samuele Consonni. Per più di quant’anni si è occupato di politica e sociale.

Una vita fatta di impegno civile

Per più di 40 anni s è occupato di politica e sociale, lasciando un segno concreto nel suo paese: cordoglio per la scomparsa di Massimiliano Chiolo, 77 anni, ex sindaco di Verano, dal 2016 al 2021. Si è spento il 5 aprile, nel giorno di Pasqua. Una carriera, la sua, che ha visto in primo piano il lavoro ma soprattutto l’impegno per il servizio pubblico, fatto di grande competenza, passione e senso delle istituzioni. Un amministratore molto legato al suo territorio.

L’attività professionale

Laureato in Scienze Biologiche, ha lavorato in Regione Lombarda, dal 1976 al 2009, iniziando da impiegato e finendo come dirigente; fu anche commissario dell’Usl di Monza e si era impegnato per portare e sviluppare la psichiatria a Monza. Per tanto tempo si è occupato di sanità. E l’aveva fatto anche da primo cittadino, durante il Covid, contribuendo a portare a Verano, al centro sportivo di via Dante, uno de primi centri vaccinali della provincia di Monza e Brianza.

La politica

Nato e cresciuto a Verano fu eletto sindaco nel 2016 con la lista civica ViviVerano, di cui è stato membro fondatore. Prima ancora di questa carica, però, Chiolo era stato vicesindaco nella precedente amministrazione guidata da Renato Casati.

“Chiolo è stato un politico di razza, persona colta e capace, legato al suo paese che ha contribuito a far crescere – ha ricordato Renato Casati – Sin da giovane era appassionato di politica. Di origine socialista è sempre stato vicino alle tematiche del sociale e per tutta la vita si è impegnato su questo fronte. Abbiamo iniziato insieme dall’opposizione siamo poi passati alla maggioranza e a governare Verano”

La passione per la politica è sempre stata viva tanto che al termine del suo mandato di primo cittadino, nel 2021, è rimasto a fianco del suo successore, Samuele Consonni, attuale sindaco, con il ruolo di consigliere comunale.

“Ho iniziato la mia esperienza politica con Chiolo , ricoprendo l’incarico di suo vice e la sua scomparsa mi ha molto colpito. E’ stato per me un punto d rifermento – ha ricordato il sindaco Samuele Consonni – Massimiliano ha dedicato tempo, energie e passione al nostro paese sempre con uno spirito di servizio autentico. È una figura che ha lasciato il segno anche nel mondo della cultura, della storia e del sociale”.

L’Anpi

L’ impegno di Chiolo in questo mandato amministrativo si era focalizzato soprattutto nella promozione e valorizzazione di iniziative pubbliche promosse insieme o con il patrocinio dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) di cui faceva parte. Solo poche settimana fa, proprio alla sezione Anpi di Verano, aveva accompagnato il pubblico in biblioteca alla scoperta dei contenuti e del significato di una mostra che ha raccontato il percorso della deportazione nazifascista che colpì la Brianza e i suoi cittadini.