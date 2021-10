All'alba

La giovane è stata soccorsa in via Grandi dai volontari di Avps Vimercate e dall'automedica.

Intervento di ambulanza e automedica questa mattina, martedì 19 ottobre, poco prima delle sei a Cornate d'Adda, Soccorsa una 20enne.

Cornate, 20enne soccorsa per un infortunio

In base a quanto diffuso dall'Agenzia regionale emergenza urgenza alle 5.45 è arrivata la chiamata al 118 per una ragazza di 20 anni rimasta coinvolta in un infortunio, la cui dinamica è ancora da chiarire, avvenuto in strada. La giovane è stata dunque soccorsa, in via Grandi, dai volontari di Avps Vimercate e dall'automedica. Le condizioni della 20enne sono state giudicate abbastanza serie, ma non gravissime, ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Sul posto anche i Carabinieri per chiarire con precisione la dinamica dell'infortunio.