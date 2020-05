Cornate, Colnago e Porto, ecco il decalogo per la riapertura delle Messe

Cornate, Colnago e Porto d’Adda, ecco il decalogo per la riapertura delle Messe. Le regole per i fedeli annunciate dalla comunità pastorale Santa Maria della Rocchetta.

Gli orari delle celebrazioni

Per evitare affollamenti all’interno delle chiese durante le celebrazioni, la comunità pastorale ha aggiunto tre Messe rispetto a quelle “tradizionali”. A Cornate le funzioni saranno due il sabato (18 e 20.30) e tre la domenica (7.30, 10.45 e 18). A Colnago una il sabato (alle 18) e tre la domenica (8, 10.30 e 18). A Porto d’Adda, infine, due Messe il sabato (17, cui si aggiungerà da giugno una alle 20.30) e due la domenica (9.30 e 18). Continueranno anche gli appuntamenti online, con le Messe celebrate via Facebook da lunedì a sabato alle 10.30 (dall’oratorio) e la domenica alle 10.45 (dalla chiesa di Cornate). Spicca quindi l’aggiunta della Messa serale, che permetterà di diluire ulteriormente la presenza dei fedeli alle funzioni.

Le disposizioni

Per ottemperare al distanziamento delle persone durante le celebrazioni, il numero degli ingressi alle Messe sarà contingentato: nella chiesa di San Giorgio Martire a Cornate potranno entrare massimo 150 persone, in quella di Sant’Alessandro a Colnago 110, in quella di San Giuseppe a Porto d’Adda 100. Per quanto riguarda le norme di partecipazione, la comunità pastorale ha pubblicato un vero e proprio decalogo.

L’accesso alla chiesa si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell’edificio che sul sagrato.

Non è consentito accedere alle celebrazioni in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore a 37,5 gradi e a coloro che sono stati in contatto con persone positive al Covid-19 nei giorni precedenti.

Durante l’entrata e l’uscita viene consigliato di attenersi alle indicazioni delle porte da utilizzare. Le porte rimangono aperte per favorire un flusso più sicuro e per evitare che porte e maniglie vengano toccate.

All’ingresso è disponibile del liquido per igienizzare le mani.

Siamo pregati di collocarci sulle panche rispettando i segnali indicati sulle stesse e di usare le sedie senza spostarle dal luogo dove sono collocate. Per rispettare le distanze, durante la consacrazione, evitiamo di inginocchiarci.

Tutti coloro che partecipano alle celebrazioni sono tenuti a indossare le mascherine.

Tra i riti preparatori alla Comunione si omette lo scambio della pace.

La distribuzione della Comunione avviene con un’unica fila, mantenendo distanza di sicurezza e ricevendo la Comunine nella mano. Il sacerdote indosserà guanti monouso e mascherina.

Durante la celebrazione non si porteraanno doni all’altare e non si passerà per la raccolta delle offerte. Appositi cestini saranno collocati in fondo alla chiesa e presso gli altari laterali. Ricordiamoci delle necessità delle nostre Parrocchie.

Per l’uscita dopo la celebrazione si raccomanda di evitare assembramenti e di non fermarsi sul sagrato.

