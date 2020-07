Cornate d’Adda: al via ai lavori per rifare 1 km di rete idrica. Il cantiere inizierà nell’ultima settimana di luglio. Il costo è di quasi 400mila euro.

BrianzAcque si appresta a iniziare i lavori per rifare oltre un chilometro di rete idrica tra le vie Don Sturzo e Aldo Moro a Cornate d’Adda. Un cantiere che avrà un costo di quasi 400 mila euro e che prenderà il via nell’ultima settimana di luglio.

Nel corso dei lavori verranno sostituite le tubazioni dell’acquedotto attualmente esistenti con condotte nuove di zecca, dotate di un diametro e di una portata adeguati ai fabbisogni quotidiani. Un intervento che permetterà di risolvere una volta per tutte il problema delle frequenti riparazioni che si rendono necessarie per bloccare le perdite di acqua che si registrano su tubature ormai datate.

Il dettaglio dei lavori

Delle due arterie viabilistiche, quella maggiormente coinvolta dai lavori sarà via don Sturzo, dove è previsto il ricambio di 970 metri di sottoservizi idrici mentre, in via Aldo Moro, strada che dà l’accesso alle scuole e al campo sportivo comunale, il tratto destinato alla rifacimento misura 206 metri per un totale complessivo di 1, 17 km. Secondo il progetto esecutivo messo a punto dal settore progettazione e pianificazione dell’azienda pubblica dell’idrico locale, l’intervento sarà eseguito con il metodo tradizionale dello scavo a cielo aperto e, nel rispetto delle indicazioni ricevute della Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici, vedrà la “sorveglianza” di un archeologo.

L’operazione ha un costo di 386.721 euro – così come da quadro economico – e verrà finanziata impiegando gli importi introitati con le bollette del S.I.I. (Servizio Idrico Integrato). Una volta completati i lavori, che partiranno l’ultima settimana di luglio, tutte le utenze saranno riallacciate.

