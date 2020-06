Cornate festeggia 150 anni dalla fusione delle sue frazioni. Giornata speciale per la città guidata dal sindaco Giuseppe Felice Colombo.

Il Regio decreto

Il 9 giugno del 1870, con il Regio decreto numero 5722, l’allora Re d’Italia Vittorio Emanuele II stabilì la soppressione dei Comuni di Colnago e Porto d’Adda, che vennero uniti a quelli di Coronate (antico nome di Cornate). Da lì la nascita dell’attuale Cornate come la conosciamo oggi. Una città unica, in cui però rimane vivo, nei cittadini, un forte senso di appartenenza alla propria frazione. Un campanilismo vivace ma mai eccessivo, che rappresenta una risorsa importante per tutta la comunità. Una comunità che il 21 maggio 2018 ha avuto l’onore di vedersi conferita dal Presidente della Repubblica il titolo onorifico di “Città”.

Niente celebrazioni pubbliche

L’attuale emergenza sanitaria in corso non ha permesso all’Amministrazione comunale di dar luogo a manifestazioni pubbliche per celebrare al meglio l’evento. Il sindaco Giuseppe Felice Colombo e la sua Giunta, tuttavia, hanno comunque voluto inviate un messaggio di festa a tutti i cornatesi, messi a dura prova nelle scorse settimane dalla pandemia.

“Abbiamo trascorso questi 150 anni, dopo aver unito le nostre popolazioni, le storie e le ricchezze, sempre alla ricerca del progredire del tenore di vita di noi cittadini – si legge nel comunicato stampa diramato dall’Amministrazione – Da tre piccoli paesi di allora, siamo diventati una città operosa e gradevole da vivere, nella quale i cittadini possono realizzare qualsiasi desiderio che appaghi le loro aspettative di vita di comunità: abitative, culturali, turistiche, sportive, associazionistiche. Abbiamo condiviso con la Nazione italiana, di 9 anni più datata della nostra città, tutte le fasi storiche che hanno portato al benessere attuale. Siamo passati attraverso due Guerre mondiali, abbiamo subito un ventennio di dittatura, siamo stati vittime di calamità naturali ed epidemie, abbiamo sopportato disastri finanziari, ma con la tenacia e la resilienza degli italiani, alle quali abbiamo contribuito anche noi cornatesi. Siamo riusciti sempre a risollevarci a testa alta. Siamo passati da un’economia prettamente agricola e artigianale ad un’altra industriale e commerciale, delle quali Cornate ne è l’esempio. Non solo, le Centrali idroelettriche costruite a cavallo del 1900, sul suolo del nostro territorio, hanno contribuito in modo determinate all’industrializzazione e alla ricchezza della Lombardia. Noi ne andiamo fieri ancora oggi. La nostra storia, le nostre attività, i nostri servizi, il nostro associazionismo volontario hanno portato a promuovere il nostro comune il titolo onorifico di Città. Un altro merito che dà lustro alla nostro comunità e per il quale noi cittadini siamo orgogliosi”.

TORNA ALLA HOMEPAGE