Cornate piange il sorriso della giovane mamma Benedetta Panzeri. La donna, 38 anni, si è spenta dopo aver lottato a lungo contro la malattia. Lascia due figli e tanti. "Eri dolce e appassionata, mancherai a tutti".

Una famiglia "allargata"

Addio a un sorriso coinvolgente e appassionato. Cornate piange la scomparsa della giovane Benedetta Panzeri, che nel fine settimana si è arresa a un terribile male che purtroppo non le ha lasciato scampo. Cornatese doc, Benedetta si è spenta a soli 38 anni, lasciando un grande vuoto nella sua famiglia e in tutta la sua comunità. Una comunità molto più ampia di quella legata agli affetti famigliari: la giovane, infatti, lavorava da anni nell’organizzazione no-profit di Paderno d’Adda "Mehala Child and Family", un ente che, nello specifico, si occupa di adozioni e di progetti legati all’infanzia.

"Oggi il cuore di Mehala è lacerato e fa malissimo - ha scritto l’organizzazione - La nostra amata Benedetta ha chiuso gli occhi per sempre. E noi siamo disorientati senza il suo sorriso, la sua passione e la sua competenza. Ci mancano le sue sgridate, le sue prese di posizione, la sua determinazione. Ci manca la sua irriverenza, la sua velocità e la sua intelligenza. Ci manca tutta Benedetta".

Il ricordo del papà

Dolcezza, passione, entusiasmo, ma anche determinazione e grinta: queste le caratteristiche di una giovane donna capace di essere madre innamorata dei suoi due figli e, allo stesso tempo, di salvare tanti bambini provenienti da aree geografiche meno fortunate.

"Era mossa da una grande passione, che ogni giorno la spingeva a dare il massimo per aiutare tutte le famiglie che si rivolgevano al lei per le varie adozioni - racconta il padre Ambrogio - Era diventata un vero e proprio punto di riferimento per il suo ente e non ha mai smesso di lavorare, nemmeno quando la malattia stava prendendo il sopravvento".

