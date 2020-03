Cornate piange la storica gelataia

Cornate piange la sua storica gelataia. Si è spenta a soli 54 anni Simona Origo, titolare dell’Era Glaciale, gelateria situata lungo via Manzoni.

In lotta da anni con la malattia

Ha lottato contro la malattia dal 2014, cercando di non perdere mai il sorriso. Ha lottato con forza e tenacia, dando un grande esempio alle tante persone che l’hanno conosciuta ed apprezzatta. In particolare a Verderio, dov’era nata e cresciuta, e a Cornate, sua città d’adozione. Qui infatti, nel 2000, aveva aperto la gelateria artigianale “L’Era Glaciale”, diventata presto un punto di riferimento per grandi e piccini nelle sere d’estate, ma non solo. Tifosissima della Juventus e di Valentino Rossi, era molto attiva nel sociale, come dimostrano le collaborazioni con numerose associazioni del territorio.

