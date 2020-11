Cornate piange l’ex parroco don Emilio Colombo

Lutto per la comunità di Cornate. Si è infatti spento ieri, martedì 10 novembre 2020, a 79 anni don Emilio Colombo, parrocco in paese dal 1996 al 2001.

Venerdì le esequie nel magentino

Anche Cornate piange don Emilio Colombo, sacerdote magentino che fu responsabile della parrocchia cittadina dal 1996 al 2001. Aveva 79 anni e da circa tre era tornato nella sua città natale. Era malato da tempo. Ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 26 giugno1965, era stato, fino al 1969 vicario parrocchiale a Cantù, quindi fino al 1970 a Milano (parrocchia di S. Nicolao della Flue), quindi a Limbiate e Parabiago. Dal 1982 al 1996 è stato parroco a Nerviano, nella chiesa di Maria Madre della Chiesa, dal 1996 al 2001 a Cornate d’Adda (chiesa S. Giorgio M. e S. Giuseppe in località Porto d’Adda), quindi dal 2001 al 2007 a Buscate (chiesa di S. Mauro Abate). Dal 2007 al 2008 è stato vicario parrocchiale a Robecco sul Naviglio, quindi fino al al 2016 parroco a Casterno. Nel 2016, complice la malattia, era tornato a vivere nella sua città, aiutando quando possibile la parrocchia di San Martino. Nel 2015, quasi un anticipo del suo ritorno in città, festeggiò proprio in Basilica, in occasione della ricorrenza della martire Santa Crescenzia, patrona e protettrice della città, i suoi 50 anni di sacerdozio. I funerali si celebreranno venerdì nella chiesa parrocchiale di Magenta: diretta streaming a partire dalle 15.

