Cornate piange lo storico alpino e infaticabile volontario

Cornate in lutto per la scomparsa di Graziano Sangalli, volto noto in tutta la città soprattutto per il suo grande impegno nel sociale. Colonna della locale sezione degli Alpini, era molto attivo nel volontariato. Classe '52, era residente a Porto d'Adda.

L'annuncio delle Penne Nere

L'annuncio della morte di Graziano Sangalli è arrivato nella mattinata di ieri, giovedì 30 marzo 2023. L'uomo, residente nella frazione di Porto d'Adda, nel corso degli anni era diventato un punto di riferimento della locale sezione degli Alpini, che aveva contribuito a fondare nell'ormai lontano 2004.

"Era con noi fin dai primi passi della nostra avventura - spiega il capogruppo di sezione Franco Gelmi - Ricopriva il ruolo di consigliere e gli era affidato uno dei compiti più importanti, quello dell'alzabandiera: era lui che durante ogni iniziativa ufficiale di occupava di issare il Tricolore. Al di là di questo, nel corso degli anni era diventato una vera e propria colonna della nostra sezione. Sempre presente, sempre pronto a dare una mano, non si è mai risparmiato, nemmeno quando ha dovuto fare i conti con qualche problema di salute. Grande lavoratore, era un Alpino nel Dna".

Il ricordo dell'Amministrazione comunale

Nella giornata di ieri, anche l'Amministrazione comunale di Cornate ha voluto ricordare la figura di Graziano Sangalli. Prima attraverso le parole del sindaco Giuseppe Felice Colombo in risposta al post di cordoglio degli Alpini, quindi con la toccante testimonianza dell'assessore alla Cultura Annamaria Arlati, da sempre impegnata al fianco delle Penne Nere in numerose iniziative.

"Graziano, tu che raccontavi che il momento dell'alzabandiera alpino non era così scontato - ha scritto l'assessore Arlati - Dovevi "rincorrere " l'inno oppure "rallentare" per essere a tempo con la banda, abbiamo sorriso per queste tue spiegazioni. Eri un simbolo, un punto di riferimento nelle celebrazioni, la tua gentilezza e la tua serietà ci mancheranno. Un abbraccio alla tua famiglia e agli Alpini".

Il legame con la "sua" Porto d'Adda

Per Sangalli era molto forte il legame con la "sua" Porto d'Adda, frazione in cui abitava e in cui si era spesso distinto in iniziative di volontariato. Come nel lontano 2012, quando in compagnia degli "Amici della Rocchetta" si era occupato di riqualificare il bosco antistante il suggestivo Santuario della Madonna della Rocchetta. Un'iniziativa per cui era anche stato premiato dall'allora sindaco di Cornate Fabio Quadri. Nel corso degli anni Sangalli era poi entrato in pianta stabile nell'Ambrosiana, la società sportiva legata a doppio filo con l'oratorio Sacro Cuore di Porto. Durante i tornei e le varie feste estive Sangalli era una presenza fissa, aiutando gli organizzatori in cucina e nello svolgimento della manifestazione. Proprio l'oratorio di Porto ha voluto ricordare il volontario con un post pubblicato su Facebook.

"Tutta la comunità si stringe alla famiglia di Graziano, un grande e gentile uomo, papà, nonno - si legge nel ricordo - Un volontario che ha sempre dato il massimo aiuto, immerso in tante piccole realtà del nostro paese. Ciao grande Grace (così era conosciuto in tutto il paese, ndr), sarai sempre con noi".

I funerali di Graziano Sangalli verranno celebrati domani mattina, sabato 1 aprile, alle 10.30 nella chiesa di San Giuseppe, a Porto d'Adda.

