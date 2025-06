Una comunità unita nel dolore ha salutato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 giugno, il giovane Abdel Wahab Elsarag: il 16enne di Cornate scomparso nell'Adda due settimane fa. Il ragazzo era conosciuto anche a Gorgonzola dove da poche settimane aveva concluso il primo anno di superiori all'Accademia Formativa Martesana

Cornate saluta Abdel, il 16enne scomparso nell'Adda

Alle 13.30 la comunità musulmana si è riunita all'interno del centro culturale arabo di Mezzago. Al termine della consueta preghiera del mezzogiorno, il giovane Abdel è stato ricordato in una preghiera dedicata, condotta dal presidente Rachid Naboussy:

"Abdel era un ragazzo che aveva tante passioni nel cuore e che se n'è andato troppo presto. In un mondo così pieno di odio e indifferenza, Abdel era un faro che ci ricordava come la bontà e la gentilezza siano la chiave per condurre la nostra vita. Abbiamo pregato per lui affinchè possa essere accolto in Paradiso".

L'ultimo saluto al cimitero

Al termine della funzione, amici e parenti hanno portato a spalla la bara, contenente il feretro del 16enne, fuori dalla struttura di via dell'Industria che è stata caricata poi sul carro funebre diretto al cimitero di Colnago. Al campo santo della frazione cornatese la salma di Abdel è stata accolta dalla comunità musulmana e da quella cornatese che si sono strette all'unisono in un grande abbraccio che si è avvolto attorno alla famiglia in questo momento di dolore e difficoltà.

Prima della tumulazione della salma, si è tenuta una nuova preghiera di accompagnamento di Abdel, condotta questa volta dall'Imam Mohammed Sedki della Fondazione Giovani per il Bene di San Donato: