Coro Cai  in lutto per il segretario e corista Degennaro

Cordoglio

Coro Cai di Bovisio in lutto per il segretario e corista Degennaro

Addio a una figura storica e a una colonna portante del coro Cai di Bovisio Masciago. Ieri, martedì 12 ottobre, è venuto a mancare Martino Degennaro. Aveva 73 anni. Da decenni faceva parte della formazione bovisiana, dove ricopriva anche il ruolo di segretario. Prezioso collaboratore del presidente Giorgio Vago e del maestro Pino Schirru, si è sempre dimostrato disponibile e attento alle necessità del coro Cai, che per lui era come una seconda casa

Domani i funerali

Degennaro era molto conosciuto in città anche perché aveva lavorato come messo comunale. Domani, giovedì 14 ottobre alle 14,45 in chiesa San Pancrazio a Bovisio Masciago verranno celebrati i funerali. I coristi del coro Cai accompagneranno la cerimonia per l'ultimo saluto all'amico con il quale hanno condiviso per tanti anni una grande passione, girando l'Italia per esibirsi in numerosi concerti e rassegne