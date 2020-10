Coronavirus, 100 persone positive a Giussano. I contagi sono cresciuti in poche settimane.

Aumentano i casi

Coronavirus, 100 persone positive a Giussano. I contagi sono cresciuti in poche settimane. Ad annunciare i dati aggiornati, nel corso della mattinata, il sindaco Marco Citterio. Il primo cittadino attraverso un video messaggio ha informato i cittadini sulla situazione in città: “Dal 1 ottobre ad oggi le persone positive sono aumentate a 100 e ci sono 130 persone in sorveglianza attiva sorvegliate da ATS. In continuo monitoraggio è anche la situazione scolastica in collaborazione con i Dirigenti scolastici e ATS. La situazione è grave ma siamo pronti”.

Citterio ha poi ricordato ai cittadini i provvedimenti in vigore adottati dal Ministro della Sanità e quelli disposti da Regione Lombardia; ha anche annunciato che a breve saranno allestiti sul territorio punti per l’effettuazione delle vaccinazioni antinfluenzali e che saranno riattivati i servizi di supporto alla cittadinanza. “Invito tutti alla responsabilità e all’unità quanto mai indispensabili in un momento come questo caratterizzato da una grave emergenza sanitaria ed economica”, ha concluso il sindaco.