Coronavirus, 19 contagi e un morto tra i besanesi

Sono diciannove i besanesi attualmente positivi al Covid-19, cinque dei quali minorenni. Una invece la classe dei plessi cittadini in quarantena. Sono i dati comunicati oggi, sabato 17 ottobre 2019, dal sindaco Emanuele Pozzoli.

Salgono i contagi, un morto

Anche a Besana si registra, come nel resto di Italia, un aumento di contagi. Sale di un’unità anche il numero dei decessi, arrivando a quota 34, per un cittadino deceduto in una rsa fuori dal territorio besanese.

Ad oggi sono 184 i besanesi risultati positivi al test del tampone dall’inizio della pandemia. Abbiamo un indice dell’1,18 per cento circa della popolazione che si è mantenuto stabile nelle ultime settimane. Questo perchè la diffusione del virus si è rallentata all’interno delle tre case di riposo che si contano a Besana. Basti pensare che dei 184 contagi, 78 hanno riguardato le rsa, ha detto Pozzoli nel video pubblicato sui profili sociale del Comune.

Il sindaco ha dedicato un pensiero ai giovani, costretti a dover rinunciare ad allenamenti e partite in seguito all’ordinanza regionale, raccomandando poi alla popolazione comportamenti responsabili per la salvaguardia della salute e la tenuta dell’economia.

