Coronavirus: a Bovisio Masciago solo 4 persone positive

“Al momento la situazione è incoraggiante: mentre sentiamo che i nuovi casi positivi continuano ad aumentare in modo significativo in tutta Italia, qui a Bovisio Masciago va anche leggermente meglio”. Tira un sospiro il sindaco Giovanni Sartori dopo aver controllato gli ultimi dati dell’Ats Brianza sulla situazione Coronavirus.

Qui, in effetti, i numeri si stanno ridimensionando. “E’ una lenta evoluzione – commenta il sindaco – perché per settimane abbiamo avuto 6 persone positive. Non sono arrivate novità per molto tempo. Poi siamo scesi a 5. E, ancora, per almeno un mese non abbiamo visto cambiamenti. Nel weekend c’è stata qualche novità positiva”.

Di colpo, infatti, i 5 positivi sono diventati 3: due cittadini sono stati inseriti come “negativizzati”. Però è comparso anche un nuovo nominativo. Di fatto al momento la situazione di Bovisio Masciago è la seguente:

– 3 persone ricoverate con sintomi in ospedale;

– 1 persona con sintomi a domicilio;

– 8 persone in isolamento domiciliare perché hanno avuto contatti con positivi

“La situazione non è più quella drammatica dei giorni scorsi – conclude Sartori – ma invito i cittadini a non sottovalutare il rischio Covid. Facciamo la nostra vita, con le giuste precauzioni personali e rispettando la normativa in vigore. Un atteggiamento corretto è un favore che facciamo a noi stessi e alla collettività”.

