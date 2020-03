Coronavirus, a Carate chiuso il parco di Villa Cusani

Anche a Carate Brianza l’emergenza legata al Coronavirus mette i sigilli al parco di Villa Cusani Confalonieri.

Coronavirus, ordinanza

Con un’ordinanza firmata ieri, martedì 10 marzo il sindaco Luca Veggian (Forza Italia) ha disposto la chiusura fino al 3 aprile del parco di Villa Cusani. La decisione fa seguito al Decreto del Consiglio dei Ministri dello scorso 8 marzo.

L’obbiettivo è conseguente alla necessità di contenere il più possibile il contagio del Coronavirus. La misura disposta a Carate, che è stata adottata in tantissimi parchi d’Italia e anche a Monza, punta ad evitare assembramenti in luoghi pubblici e a indurre il più possibile la gente a stare a casa per evitare contatti che che in questo momento non sono consigliabili.

“Fino al 3 aprile, salvo nuove disposizioni, il nostro parco principale sarà chiuso al pubblico – dice Veggian – Invito tutti a seguire con attenzione e con senso di responsabilità le disposizioni. Chiudiamo per poter ripartire al meglio”.

Si ricorda che il mancato rispetto degli obblighi è punito penalmente. Il sindaco di Carate Brianza ha fatto sapere che valuterà nelle prossime ore la possibilità di prevedere la chiusura anche di tutti gli altri spazi e parchi pubblici della città. A Carate anche moltissime attività commerciali hanno abbassato da ieri, martedì, la saracinesca.

