Coronavirus a Carate, il sindaco fa il punto della situazione

L’emergenza Coronavirus è tutt’altro che alle spalle. E per tenere alta la soglia di attenzione il sindaco Luca Veggian ha fatto il punto della situazione.

Questo il messaggio del primo cittadino:

Dopo aver ricevuto i dati dalla Prefettura e dall’ATS, Vi scrivo per aggiornarvi in merito alla situazione Covid-19. Rispetto all’aggiornamento di quattro settimane fa, a oggi il numero dei nostri concittadini risultati positivi al tampone dall’inizio dell’epidemia è salito 191 (+3). A questo dato devo aggiungere, purtroppo, un decesso, per un totale di 29 cittadini prematuramente scomparsi: le più sentite condoglianze alla famiglia del Concittadino venuto a mancare.

Per quello che riguarda il numero dei guariti, il numero si assesta a 150, uno in più rispetto all’ultimo aggiornamento fatto, a fronte di 12 (+1) caratesi attualmente positivi. Il numero delle persone in sorveglianza attiva è 11: a loro faccio un grande in bocca al lupo!