Coronavirus, a Carate tra Unità di crisi e paure di contagi

All’ospedale di Carate è stata allestita una vera è propria Unità di crisi dove sono in attesa di avere un referto alcuni pazienti che hanno già fatto l’esame del tampone per capire se sono stati o meno contagiati dal Coronavirus.

La decisione

E’ una vera è propria Unità di crisi quella allestita al quinto piano dell’ospedale di Carate Brianza. Una scelta figlia anche della necessità di tamponare eventuali massicci flussi di pazienti dopo che sia il Sacco di Milano sia il San Gerardo di Monza sono quasi arrivati a un livello di saturazione per quanto concerne i primi accertamenti. Da qui la scelta dell’ospedale di Carate di trasferire i pazienti finora ospitati al quinto piano al quarto (in Chirurgia), in modo che il quinto possa essere utilizzato come Unità di Crisi

L’attesa

E proprio al quinto piano, in questa nuova Unità di crisi, si trovano due pazienti che, pensando di aver contratto il Coronavirus, sono stati sottoposti all’esame del tampone e ora sono in isolamento in attesa degli esiti

Filtra intanto la notizia che un paziente è in isolamento dopo che nei giorni scorsi è stato sottoposto ai dovuti accertamenti. L’uomo è stato sottoposto sabato sera al test del tampone e ora si è in attesa dell’esito

