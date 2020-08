Emergenza coronavirus a Concorezzo, il punto della situazione del sindaco Mauro Capitanio. Il ritorno sui banchi di scuola si avvicina, e i numeri fortunatamente sono incoraggianti.

Invariato il numero dei decessi

Nella serata di ieri, domenica 23 agosto 2020, il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio è tornato a fare il punto della situazione sull’emergenza coronavirus in paese. Come in altri Comuni della zona, i numeri sono incoraggianti, ma ovviamente è vietato abbassare la guardia. Soprattutto in considerazione dell’imminente ritorno sui banchi di scuola e della ripresa delle “normali” attività dopo il termine delle vacanze estive.

“Mentre siamo al lavoro con il mondo della scuola e con medici e pediatri per affrontare la ripartenza delle scuole e il periodo autunnale, vi presento il quadro concorezzese – ha scritto il borgomastro sul suo profilo Facebook ufficiale – Ad oggi abbiamo 2 casi positivi a domicilio, 12 in sorveglianza attiva (rientro dalle ferie o sospetto di contatto con positivi) e 104 guariti. I decessi registrati sono fortunatamente stabili a 19. Tra Luglio e Agosto abbiamo quindi registrato complessivamente 5 nuovi casi, dei quali 3 guariti mentre 2 al momento ancora positivi”.

