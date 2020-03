Coronavirus, a Concorezzo la terza vittima in Brianza. Si tratta di un uomo di 78 anni anni, scomparso domenica pomeriggio. Era ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza.

Il malore

L’uomo aveva accusato un malore nei giorni scorsi in un noto bar concorezzese. Bar che da sabato risulta chiuso “per motivi personali”, come recita un cartello appeso sulla saracinesca. Nelle ore successive era risultato positivo al Coronavirus. Ovviamente le persone che sono state a suo stretto contatto in quei giorni vengono costantemente monitorate da ospedale e Ats, così come i suoi famigliari. Inizialmente il 78enne era stato ricoverato all’ospedale di Vimercate, quindi sabato era stato trasferito a Monza. Le sue condizioni erano apparse da subito gravi, ma sembravano essere stabili. Ieri, domenica, l’improvviso peggioramento e la morte. Si tratta del terzo morto in Brianza, dopo una signora di 83 anni residente a Cavenago scomparsa sabato e un’anziana di Monza.

