Coronavirus, a Lentate disinfezione e servizio di sostegno psicologico

Disinfezione di alcuni punti del centro cittadino e attivazione del servizio di sostegno psicologico. Il Comune di Lentate sta continuando ad affrontare l’emergenza Coronavirus, agendo su più fronti.

Disinfezione di alcuni punti del centro

Nella mattinata di oggi, mercoledì 25 marzo 2020, i Vigili del Fuoco di Lazzate, su attivazione del Coc (Centro operativo comunale) di Lentate sul Seveso hanno infatti effettuato un’opera di disinfezione (Palazzo comunale, accesso Polizia Locale, farmacie, Asl e sede della Croce Rossa).

Attivazione del servizio di sostegno psicologico

Nel frattempo il Comune ha anche attivato un servizio di sostegno psicologico, “Vicini a te”, per supportare i cittadini in questo periodo di emergenza. Nei dettagli è possibile contattare il numero 340 8109128 tutti i giovedì dalle 16 alle 19 per un servizio di ascolto rivolto a tutta la cittadinanza ma rivolto in particolare ai famigliari di persone anziane affette da un grave processo di decadimento delle facoltà intellettive. Mentre per coloro che sono in sorveglianza attiva e per i famigliari di concittadini risultati positivi al Coronavirus è stato attivato un servizio di consulenza e supporto psicologico: tutti i venerdì dalle 10 alle 12 è possibile chiamare il numero 0362 515206.