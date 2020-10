Coronavirus: a Meda 237 positivi, 17 in casa di riposo

A Meda 237 positivi al Coronavirus, 17 alla casa di riposo Besana. Lo ha riferito il sindaco Luca Santambrogio.

“Questa settimana la città di Meda ha seguito l’andamento dei contagi da Covid 19 nella provincia di Monza e della Brianza con un raddoppio dei concittadini risultati positivi – ha detto il primo cittadino – In casa di riposo sono in totale 17 gli ospiti che risultano positivi; sono tutti provenienti da uno stesso nucleo dell’edificio e le loro condizioni sono non gravi con diversi ospiti asintomatici. Anche nelle scuole abbiamo avuto nuovi casi con classi poste in sorveglianza attiva”.

I dati

Questi i dati forniti dal sindaco: Positivi dal 23 febbraio 2020 n. 369; attualmente positivi n. 237; guariti n. 110; decessi n. 22; in sorveglianza attiva n. 175.

In sala civica Radio il vaccino antinfluenzale

Contestualmente Santambrogio ha parlato del vaccino antinfluenzale: “Il Comune in questi giorni sta concludendo l’allestimento della sala civica Radio che sarà, in accordo con ATS, messa a disposizione dei medici di base che ne faranno richiesta per la somministrazione del vaccino antinfluenzale ai propri pazienti. Per avere informazioni dettagliate sul calendario delle vaccinazioni bisogna fare riferimento ai propri medici di base i quali daranno appuntamento agli aventi diritto. Sono attualmente in corso le vaccinazioni dei soggetti pluripatologici sotto i 65 anni d’età. Nel corso del mese di novembre avrà avvio la vaccinazione dei bambini pluripatologici e della popolazione oltre i 65 anni d’età”.

