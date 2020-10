Coronavirus a scuola: due prof positivi, otto classi a casa. Succede all’istituto superiore Iris Versari di Cesano Maderno.

Coronavirus a scuola

Due docenti in servizio all’istituto di istruzione superiore Iris Versari sono risultati positivi al Covid-19. Gli studenti di otto classi dell’istituto di via Calabria sono stati quindi invitati dall’Ats, in via precauzionale, a sottoporsi in tempi brevi al tampone. I tamponi per i ragazzi e le ragazze residenti nei Comuni della provincia di Monza e Brianza sono iniziati oggi, giovedì 15 ottobre 2020.

Lezioni in presenza sospese

Lezioni in presenza sospese per le otto classi, in attesa dell’esito dei tamponi. Fino alla comunicazione dell’esito di negatività dei tamponi, gli studenti non possono infatti frequentare le lezioni.

