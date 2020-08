Coronavirus: a Seregno tre nuovi positivi negli ultimi 15 giorni

“Da oggi (ieri ndr), come molti di voi già sapranno – ha proseguito Rossi -, oltre alla chiusura delle discoteche è previsto l’obbligo di indossare la mascherina dalle 18 alle 6 del mattino , in tutti i luoghi e i contesti in cui per conformazione o per quanto generalmente avviene, tendono a formarsi possibilità di assembramento. Per intenderci: questa disposizione nasce con l’obiettivo di contenere le occasioni di contagio nei luoghi più frequentati durante le ore notturne; chi esce a far passeggiare il cane alle 2 di notte in una via deserta e non va in un luogo tra quelli indicati come a rischio assembramenti non è il destinatario di questa misura, ma chiaramente, alla luce di molte situazioni potenzialmente “grigie” è parso ragionevole introdurre questa misura nella forma più tutelante possibile.