Coronavirus: a Seveso i decessi salgono a 18. In una settimana +228 contagiati

Coronavirus: a Seveso i decessi salgono a 18

Continuano ad aumentare i contagi anche nella città di Seveso. La Prefettura di Monza e della Brianza ha aggiornato il Sindaco di Seveso, Luca Allievi, riguardo al numero delle persone contagiate da virus Covid-19 residenti nel Comune. Purtroppo il bollettino riporta ora 528 nominativi, di cui i deceduti sono diventati 18. Negli ultimi 7 giorni ha infatti lasciato la comunità un altro anziano.

In una settimana +228 contagiati

Sempre nell’ultima settimana, dunque, il numero dei contagiati è aumentato di 228 unità, tra cui si annoverano molti minori. Tra i 510 trovati positivi al tampone del “coronavirus” 253 sono attualmente assistiti a domicilio e 123 sono guariti.

Difficoltà per la didattica

I contagi continuano a incidere in maniera sensibile sull’attività didattica in presenza. Negli ultimi giorni sono state riscontrate positività al virus Covid-19 di 4 alunni di 4 classi diverse della scuola primaria Enrico Toti, di 1 alunno della scuola primaria Carlo Collodi, di 1 docente della scuola primaria Bruno Munari e, relativamente alle paritarie, di 1 alunno della scuola primaria e di 1 alunno della scuola secondaria di primo grado Pier Giorgio Frassati nonché di 1 alunno di una sezione dell’Asilo per l’Infanzia di Seveso. Di conseguenza sono state poste in isolamento domiciliare tutte le classi frequentate dai bimbi contagiati, meno una che lo era già e per la quale è stata disposto il prolungamento della quarantena, e le due classi nelle quali insegnava la docente contagiata.

Il prossimo bollettino sui contagi da virus Covid-19, fa sapere l’Amministrazione comunale, sarà diffuso, salvo casi particolari, lunedì 9 novembre 2020.

