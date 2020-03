Coronavirus, a Usmate stabile il numero dei contagiati

A Usmate Velate le persone positive al coronavirus rimangono stabili a 8, stesso numero che si era registrato a inizio settimana. A comunicarlo è il sindaco Lisa Mandelli che fa anche sapere come le persone in quarantena, attualmente, siano 24. “Il numero delle persone risultate positive al tampone rimane invariato rispetto a inizio settimana, ma ciò non deve farci abbassare la guardia”, ha sottolineato il primo cittadino.

Contagiato un dipendente comunale

Tra le persone risultate positive al tampone risulta esserci anche un dipendente comunale che, però, non risiede a Usmate. E il sindaco Mandelli rassicura: “Per la natura della sua attività, questa persona non aveva né contatti con l’utenza né contatti diretti con la maggior parte del personale operativo all’interno della struttura municipale. La questione sanitaria è in capo ad Ats, mentre noi abbiamo provveduto in questo giorni a effettuare un intervento di sanificazione del Municipio a scopo cautelativo”.

Un aiuto a chi ne ha bisogno

Negli ultimi giorni sono aumentate le richieste degli anziani e delle persone in isolamento per quanto riguarda la consegna di farmaci, dei pasti e della spesa a domicilio. Telefonando al numero 342-1497391, il Comune con l’ausilio dei volontari della Protezione Civile, è in grado di mettere in atto una rete di supporto per far fronte a ogni necessità. “Prosegue il costante lavoro con la struttura comunale per assicurare tutti i servizi essenziali in questo momento di emergenza”, ha concluso il sindaco.

TORNA ALLA HOME PAGE