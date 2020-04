Coronavirus: ad Avps un nuovo mezzo per il trasporto dei malati.

E’ stato consegnato ufficialmente nella mattinata di oggi, sabato, il nuovo mezzo in dotazione ad Avps Vimercate, l’Associazione volontari di pronto soccorso, in prima linea nel soccorso e nel trasporto dei malati di Covid-19.

Un acquisto portato a termine in tempi record grazie anche ai fondi messi a disposizione dal Comune di Vimercate, attraverso le Farmacie comunali che hanno finanziato i due terzi della spesa, 20mila euro su un totale di 32mila euro.

Una cerimonia veloce e a ranghi ridotti, naturalmente, svoltasi questa mattina davanti al Municipio di piazza Unità d’Italia, alla presenza del sindaco Francesco Sartini, del presidente di Avps Elio Brambati, di un rappresentante del Cda delle Farmacie comunali e di un volontario di Avps. Tutti rigorosamente con mascherine sui volti.

Il mezzo è dotato di una carrozzina, su cui viene fatto accomodare il paziente malato di Covid, che è completamente isolata dal resto dell’abitacolo grazie a delle barriere di plexiglass. Barriere che dividono il paziente sia dall’accompagnatore seduto accanto a lui sia dal conducente del mezzo, consentendo così un trasporto in assoluta sicurezza.

“Questo mezzo è per noi strategico – ha spiegato Brambati – Ci consente di soccorrere i pazienti, che seppur positivi al Covid-19, non sono in gravi condizioni e quindi possono essere trasportati anche senza barella. In questo modo liberiamo le ambulanze che possono dedicarsi ai servizi più gravi e urgenti. Non solo: un mezzo come questo può anche essere guidato da un semplice volontario. Ringraziamo le Farmacie comunali per il prezioso aiuto economico e i tanti cittadini che continuano a fare donazioni al nostro conto corrente per sostenere l’attività di Avps”.