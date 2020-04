Coronavirus, addio alla volontaria della parrocchia

Salgono a 15 le vittime del coronavirus a Cesano Maderno. Lo ha comunicato nella tarda serata di ieri, martedì 7 aprile, il sindaco Maurilio Longhin. Tra queste, una storica volontaria della parrocchia.

Altro triste annuncio

Solo ieri, infatti, Ats ha informato il sindaco della scomparsa di un’anziana cesanese mancata venerdì in casa di riposo. “Stasera un altro triste annuncio: Ats registra oggi la scomparsa di una nostra concittadina, di cui però noi avevamo già notizia nei giorni scorsi dalla Rsa Don Meani dove risiedeva – le parole del sindaco – E’ una signora di 95 anni, la cui perdita ci addolora. Esprimiamo alla famiglia la vicinanza di tutta la nostra comunità”. La vittima è un volto noto della parrocchia Sacra Famiglia. Si tratta di Maria Torrisi. E’ la terza vittima accertata del coronavirus nella casa di riposo dove due settimane fa si è sviluppato un focolaio e dove, tra i contagiati, ci sono anche quattro operatori.

Una volontaria dalla grande fede

Maria Torrisi era una generosa volontaria della Sacra Famiglia. “Ha visto nascere la nostra chiesa e da sempre non ha mai fatto mancare il suo contributo, che fosse come voce nella cantoria o come cuoca per i pranzi di feste e ricorrenze varie” racconta di lei il genero Leonardo Guanziroli, capogruppo di ViviCesano in Consiglio. Nata in Sicilia nel 1924, si era sposata a soli 17 anni con il suo Giuseppe Matterazzo. Erano arrivati a Cesano nel 1952, quando lui aveva trovato lavoro alla Snia Viscosa, e avevano messo radici insieme in via Romagna. Innamorata della sua famiglia, mamma di Luciana e Luigella, negli anni era diventata l’orgogliosa nonna di Laura, Valeria e Riccardo e poi per cinque volte bisnonna. Da cinque anni ospite della Rsa di via Cantù, riceveva le quotidiane visite delle figlie. “Non poterle stare vicino negli ultimi giorni è stato il dolore più grande per noi – confessa il genero – Ma ci rincuora pensarla in Paradiso con suo marito e ci sentiamo uniti a lei nella preghiera”.

L’ultimo bollettino

A Cesano Maderno secondo gli ultimi dati inviati al sindaco da Ats, nella giornata di ieri, le persone positive al coronavirus sono attualmente 94. Le vittime invece sono salite a 15. Nelle ultime 48 ore i decessi ufficiali, fermi da giorni a 11, sono infatti aumentati. Lunedì sera il sindaco ha infatti annunciato la scomparsa di altri tre cittadini. “Si tratta di un signore di 80 anni, di un signore di 74 anni e di una signira di 78 anni. Erano ricoverati nelle strutture ospedaliere della zona” le sue parole. E ieri sera, come detto, l’ennesimo triste annuncio.