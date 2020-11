Coronavirus, addio alla volontaria piena di energia

Lella Martinoli, di Meda, vittima del coronavirus, era energia pura. Domani, mercoledì 25 novembre 2020, i funerali.

Coronavirus, addio a una donna piena di energia

Un uragano di incontenibile energia, che rientrava da un viaggio di lavoro in America, disfava la valigia e ne preparava un’altra per la Cina. Una volontaria dal cuore grande, che negli anni ha dato tantissimo al Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia infantile. Una donna indipendente e forte, circondata da tanto affetto.

Agente di commercio per le Pmi

Lella Martinoli è morta nel tardo pomeriggio di venerdì, a 77 anni, vittima del Covid-19. Era arrivata all’ospedale di Desio in ambulanza giovedì, dopo giorni di febbre alta che non si decideva a scendere. Agente di commercio nel campo del tranciato per tante piccole medie imprese Brianza, ha girato il mondo per tutta la vita, per lavoro e per passione. Inarrestabile. “Nel suo settore era la migliore: lo riconoscevano tutti” dice l’amico di lunga data Renato Crippa.

Il dolore del Comitato Maria Letizia Verga onlus

Immenso il dolore di Giovanni Verga, presidente del Comitato Maria Letizia Verga, e quello della sezione di Cesano di cui Lella “era una grande volontaria e per me, anche una sorella” dice, commossa fino alle lacrime, la presidente Rosanna Arnaboldi. I funerali domani, mercoledì, alle 14, nella chiesa parrocchiale di San Giacomo a Meda.

