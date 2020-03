Coronavirus: all’ospedale sperimentato un farmaco usato contro Ebola.

Sperimentazione clinica a Vimercate: interessa alcuni pazienti Covid , con una capacità respiratoria molto compromessa. Ai pazienti si sta somministrando un farmaco sperimentale , il Remdesivir, sviluppato originariamente per fronteggiare il virus Ebola.

Usato sulla coppia cinese ricoverata a Roma

Recentemente è stato autorizzato sperimentalmente per contrastare anche il Covid 19. Il farmaco è stato impiegato, ad esempio, come terapia antivirale sperimentale allo Spallanzani di Roma, per curare una coppia di turisti cinesi colpiti da coronavirus

Primi 11 pazienti già sotto trattamento

A Vimercate è già stato utilizzato su 11 pazienti (il primo trattamento è datato mercoledì 18 marzo); nelle prossime ore saranno arruolati e candidati all’utilizzo del Remdesivir altri 12 pazienti, anch’essi con grave insufficienza respiratoria e sottoposti a terapia intensiva.

Si valuta l’utilizzo anche per pazienti meno gravi

Originariamente è stato autorizzato per uso “compassionevole”, come si dice in gergo medico, per il trattamento in emergenza di singoli pazienti in gravi condizioni e senza valide alternative terapeutiche, mentre da pochi giorni è stato avviato uno studio sperimentale (un così detto trial clinico) che vedrà impegnato anche l’ospedale di Vimercate che avrà come ricercatore principale Giuseppe Danilo Vighi, direttore del Dipartimento Internistico Specialistico e primario della struttura di Medicina Generale. Lo studio dovrà valutare, con una certa sicurezza, la piena validità dell’approccio terapeutico, anche per pazienti Covid con minori criticità respiratorie.