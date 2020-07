Coronavirus, altri 10 morti in Lombardia. I dati di sabato 18 luglio: diminuiscono ancora i ricoverati, altri 4 contagi a Monza e in Brianza.

Coronavirus, altri 10 morti in Lombardia

Aumentano i guariti e diminuiscono i ricoverati, purtroppo però in Lombardia oggi, sabato 18 luglio, si aggiungono altri 10 morti alle tante vittime fatte dal coronavirus in questi mesi. A livello nazionale i morti sono 14 (il totale nazionale sale a 35.042), i contagi 249, per un totale di 244.216.

Sempre a livello nazionale scende di 88 unità (ieri -17) il numero degli attuali positivi che ora sono 12.368. I dati sono ufficiali, del bollettino diramato dalla Protezione civile. La Lombardia resta purtroppo ancora la regione in cui il virus continua a circolare di più. Stabili i ricoverati in terapia intensiva, in Provincia di Monza e Brianza oggi si aggiungono altri 4 contagi.

I dati di sabato 18 luglio

– i tamponi effettuati: 9.054, totale complessivo: 1.195.168

– i nuovi casi positivi: 88 (di cui 9 a seguito di test

sierologici e 15 ‘debolmente positivi’);

– i guariti/dimessi: 71.416 (+ 244 di cui 69.418 guariti e 1998

dimessi)

– in terapia intensiva: 22 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 149 (-10)

– i decessi: 10 totale complessivo: 16.788

I nuovi casi per provincia

Milano 24 di cui a Milano citta’ 11

Bergamo 29

Brescia 9

Como 1

Cremona 1

Lecco 3

Lodi 8

Mantova 3

Monza e Brianza 4

Pavia 1

Sondrio 2

Varese 3

