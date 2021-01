Coronavirus: altri 24 decessi oggi in Lombardia. Calano ancora i ricoverati in Terapia intensiva ma aumentano quelli nei reparti Covid.

In Lombardia a fronte di 24.494 tamponi effettuati, sono 1.438 i nuovi positivi. Il tasso è del 5,8%, sempre leggermente superiore a quello nazionale. I guariti/dimessi sono 478. Si contano come detto altri 24 decessi che portano il totale a 27.098.

In Italia nelle ultime 24 ore sono stati 11.252 i nuovi casi di coronavirus, con 237 vittime. Numeri più bassi di quelli di ieri, quando erano stati registrati 12.715 nuovi contagi e 421 morti. Sale però il tasso di positività dei tamponi, che raggiunge il 5,2%.

I dati di oggi in Lombardia

– i tamponi effettuati: 24.494 (di cui 20.858 molecolari e 3.636 antigenici) totale complessivo: 5.665.413

– i nuovi casi positivi: 1.438 (di cui 74 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 459.879 (+478), di cui 3.451 dimessi e 456.428 guariti

– in terapia intensiva: 362 (-15)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.503 (+49)

– i decessi, totale complessivo: 27.098 (+24)

I nuovi casi per provincia

Milano: 313 di cui 127 a Milano città;

Bergamo: 83;

Brescia: 362;

Como: 110;

Cremona: 52;

Lecco: 75;

Lodi: 29;

Mantova: 101;

Monza e Brianza: 112;

Pavia: 83;

Sondrio: 32;

Varese: 57.