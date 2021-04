Coronavirus: altri 97 morti in Lombardia, superata quota 31mila. In Provincia di Monza e della Brianza i nuovi casi positivi di oggi, sabato 3 aprile 2021, sono 308.

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono contati 4.132 nuovi positivi su 57.954 tamponi effettuati. Il rapporto tra casi testati e positivi, quindi, è del 7,1% (ieri al 6,8%). Nella Provincia di Monza e della Brianza i nuovi positivi sono 308.

Calano di 43 unità i ricoveri nei reparti ordinari, ora quota 6.600, mentre cinque persone in più sono state ricoverate in terapia intensiva, ora 862.

Nelle ultime 24 ore sono morte per Covid 97 persone, il che ha fatto superare le 31mila vittime lombarde da inizio pandemia, precisamente 31.056. Nelle ultime 24 ore i guariti sono 6.566,.

La situazione in Italia

A livello nazionale, rispetto a ieri, calano tanto il tasso di contagio che i decessi. Sono 21.261 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 21.932. Sono invece 376 le vittime in un giorno (ieri 481).

L’indice di positività oggi è del 5,9% (ieri al 6,6%) con 359.214 tamponi molecolari e antigenici effettuati (erano stati 331.154 venerdì). In leggero aumento le terapie intensive, 10 in più (ieri +23), mentre i ricoveri ordinari proseguono la discesa con 215 unità in meno (ieri -245), 28.489 in tutto.

Così i nuovi casi nelle Province lombarde

Bergamo 349

Brescia 547

Como 250

Cremona 173

Lecco 124

Lodi 74

Mantova 219

Milano 1.117

Monza e Brianza 308

Pavia 181

Sondrio 74

Varese 633.